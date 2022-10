Winterflugplan Winterbetrieb in Dresden und Leipzig mit abgespecktem Flugplan

An den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden gilt seit Sonntag der Winterflugplan. In den kommenden Monaten gibt es weniger Flüge, da einige klassische Sommerurlaubsziele seltener oder gar nicht mehr angeflogen werden. So werden in Dresden Hurghada und Zürich bis zum Frühjahr häufiger, Fuerteventura dagegen nicht mehr angeflogen. Vom Flughafen Leipzig/Halle geht es nach London, Mallorca oder in die Türkei, aber nicht mehr nach Düsseldorf.