Der Bischof von Dresden-Meißen, Heinrich Timmerevers, nannte neben einer sich verändernden Glaubenspraxis und unerfüllten Reformwünschen auch Enttäuschung und Frust über den Missbrauch innerhalb der Kirche als Grund für den Rekord an Austritten. "An dem Versagen in unserer Kirche, die auch ich persönlich und in meinem Dienst sehr schmerzlich erlebe, gibt es nichts kleinzureden!", so der Bischof.