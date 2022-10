Reform Bistum Dresden-Meißen: Missbrauchsopfer bekommen Stimme

Hauptinhalt

Seit Jahren ist die Katholische Kirche wegen Fällen von sexueller Gewalt in den Schlagzeilen. Auch in Sachsen wurden solche Taten bekannt. Kritik gibt es aber nicht nur an den Delikten selbst, sondern auch am Umgang mit den Opfern und der zögerlichen Aufarbeitung dieser Fälle. Der Katholikenrat des Bistums Dresden-Meißen will nun die Rechte von Mißbrauchsopfern stärken und hat deshalb seine Satzung geändert.