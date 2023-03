Im kirchlichen Sprachgebrauch bezeichnet Synode eine Versammlung von Bischöfen oder von Geistlichen und Laien. In ihrem Reformdialog "Synodaler Weg" beraten die deutschen katholischen Bischöfe und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) zusammen mit weiteren Delegierten über die Zukunft kirchlichen Lebens in Deutschland.



Ausgangspunkt ist die Krisen-Situation, in der sich die Kirchen verschärft durch den Missbrauchs-Skandal befinden. Oberstes Organ des Synodalen Wegs ist die Synodalversammlung. Sie zählt 230 Mitglieder, die für eine möglichst große Bandbreite kirchlichen Lebens stehen sollen. Im Mittelpunkt stehen die Sexualmoral, die priesterliche Lebensform, Macht und Gewaltenteilung sowie die Rolle von Frauen in der Kirche.



Die 2019 gestartete Initiative, die es in dieser Form in der katholischen Kirche noch nie gab, war ursprünglich auf zwei Jahre angelegt. Wegen der Corona-Pandemie sowie der Fülle an zu beratenden Papieren verlängerten sich die Beratungen. Vom Donnerstag bis Samstag findet die letzte beschlussfassende Versammlung des Synodalen Wegs in Frankfurt statt. In drei Jahren soll sich die Vollversammlung dann noch einmal zu einer Auswertung treffen.



Wie eine Synode hat auch der Synodale Weg nur beratenden Charakter. Das letzte Wort haben die Ortsbischöfe. Das soll die Einheit mit der Weltkirche gewährleisten und einen nationalen Sonderweg verhindern. Geplant ist zugleich, die Gespräche zwischen Bischöfen und Laien in Form eines Synodalen Rates zu verstetigen. Gegen diesen Synodalen Rat hatte der Vatikan bereits zu Jahresbeginn ein Stopp-Signal gesetzt.