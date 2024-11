Laut Autobahn GmbH geht es entlang von sächsischen Autobahnen um 988 Brücken. Hinzu kommen weitere "72 Brücken mit 142 Teilbauwerken" im Zuge der A72 zwischen Zwickau-Ost und der Landesgrenze zu Bayern, die von der Autobahn-Niederlassung Nordbayern betreut werden. Hennigsdorfer Baustahl sei dort aber nicht zu finden, so die Autobahn GmbH.



Bis 13. Dezember sollen die schon länger laufenden Sanierungsarbeiten an der A72- Muldebrücke bei Wilkau-Haßlau abgeschlossen sein. Im kommenden Jahr seien in unmittelbarer Nähe Ertüchtigungs- und Verbreiterungsarbeiten an der Culitzschbrücke geplant.

