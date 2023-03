Was ist der "European Chips Act"? Mit dem "European Chips Act" will die EU ihren Anteil an der weltweiten Chip-Fertigung von gegenwärtig knapp unter zehn Prozent auf 20 Prozent in 2030 steigern, um weniger abhängig von der Fertigung von Chips in anderen Ländern zu werden. Die Verhandlungen zwischen den drei EU-Institutionen Rat, Parlament und Kommission im sogenannten Trilog sollen im März 2023 starten. In den Verhandlungen geht es insbesondere um die Finanzierung des "Chips Act". Die EU-Kommission hatte im Jahr 2022 43 Milliarden Euro zur Stärkung der Chip-Industrie angekündigt. Die genaue Finanzierung ist bisher nicht geklärt. Deutsche Industrie- und Handelskammer