Infineon will nach eigenen Angaben insgesamt rund fünf Milliarden Euro in das Werk investieren. Damit handle es sich um die größte Einzelinvestition in der Unternehmensgeschichte. Rund eine Milliarde Euro davon will Infineon mit öffentlicher Förderung finanzieren. In dem Werk sollen Leistungshalbleiter gefertigt werden. Laut Infineon steige deren Bedarf stetig an. Jochen Hanebeck, Vorstandsvorsitzender von Infineon, sagte: "Wir sehen einen strukturell wachsenden Halbleiterbedarf, etwa für Erneuerbare Energien, Rechenzentren und Elektromobilität."