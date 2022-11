Infineon rechnet mit einer steigenden Nachfrage nach Halbleitern und investiert deswegen so viel wie nie zuvor in ein einziges Werk. Für fünf Milliarden Euro solle der Standort Dresden ausgebaut werden, teilte der Münchner Chiphersteller am Montag mit.



Bereits jetzt sind in Dresden etwa 3.100 Menschen bei Infineon beschäftigt. Der Mitteilung vom Montag zufolge erwartet das Unternehmen ein "beschleunigtes Wachstum" bei bestimmten Chip-Arten. Deshalb sollten die entsprechenden Fertigungskapazitäten in der Landeshauptstadt ausgebaut werden. Allerdings sei Voraussetzung für die Rekordinvestition "eine angemessene öffentliche Förderung". Die geplante Investitionssumme wäre dem Konzern zufolge die größte Einzelinvestition in der Geschichte des Unternehmens.