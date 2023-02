Welche Subventionen sind in Sachsen für Technologie geflossen? Sachsen hat in den vergangenen Jahren rund 600 Millionen Euro für Technologieförderung ausgegeben. Allein das Unternehmen Globalfoundries bekam seit 2007 mehr als 100 Millionen Zuschüsse aus Fördertöpfen. Darunter waren 28,9 Millionen Euro aus dem Programm "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW). Weitere 100 Millionen Euro flossen im Rahmen der EFRE-Technologieförderung und der KETs-Pilotlinienförderung. Weiterhin unterstützte der Freistaat Sachsen das Unternehmen bei Forschungs- und Entwicklungsprojekten im Rahmen des Important Projects of Common European Interest (IPCEI) Mikroelektronik mit Zuschüssen über rund 50 Millionen Euro und im Rahmen der ECSEL (Electronic Components and Systems for European Leadership)-Förderung mit zwei Millionen Euro.



Quelle: Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr