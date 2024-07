Der Rebesgrüner Wasserturm wird am Sonnabend erneut zur Kulisse für eine Filmvorführung. Der Kinobus vom Verein Insel Kino Rodewisch wird dann vor Ort sein. Um 16 Uhr beginnt das Kinderkino mit lustigen und lehrreichen Kurzfilmen direkt in dem umgebauten DDR-Robur-Bus. Fünf Stunden später gibt es ein Open-Air-Kino für Erwachsene mit der Komödie "Freibad" von Doris Dörrie.

Popcorn wird bei beiden Vorstellungen angeboten. Der Förderverein Rebesgrüner Wasserturm organisiert die Veranstaltung, die das fast 100 Jahre alte technische Denkmal in Szene setzt. Die Veranstaltung findet in diesem Jahr zum zweiten Mal am Wasserturm statt.