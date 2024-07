Zwickaus Oberbürgermeisterin Constance Arndt (Bürger für Zwickau) will am heutigen Dienstag hoch hinaus. Ihren Ratshaussessel tauscht sie gegen Wanderschuhe und will die Zwickauer Hütte bei Pfelders in Südtirol besuchen. Bekannt ist die Region im Passeiertal als Ski- und Wandergebiet. Die Wanderhütte in fast 3.000 Metern Höhe wurden den Angaben zufolge auf den Tag genau vor 125 Jahren eröffnet.

Begleitet wird Arndt von Musikern des Jugendblasorchesters, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Vom Orchester hieß es, man sei zum dritten Mal auf der Zwickauer Hütte. Es ist zum Jubiläum auch ein Konzert geplant. Die Instrumente müssten die Musiker aber nicht auf den Berg schleppen. Diese werden per Helikopter hoch gebracht. Die Versorgungsseilbahn sei zurzeit außer Betrieb, hieß es.

Mehr als 2.000 Schutzhütten in den gesamten Alpen

Mehr als 2.000 Hütten unterschiedlichster Art stehen über die ganzen Alpen verteilt. Daraus lasse sich aber nicht ableiten, welche Vereine aus welchen deutschen Regionen besonders viele Hütten erbaut haben, sagt Franz Güntner von der Bundesgeschäftsstelle des Deutschen Alpenvereins (DAV).

"Zur Hauptbauzeit der Hütten vor mehr als 100 Jahren haben die reicheren und alpenfernen Sektionen eher in den Bau von Hütten in Tirol investiert, darunter die aus Berlin oder Nordrhein-Westfalen." Bayerische Sektionen des DAV hingegen hätten eher in den bayerischen Alpen Hütten gebaut.

Zwickauer Hütte 1899 erbaut

Meist würden die Gebäude wie ihre Sektionen heißen - und die wiederum wie der Ort, aus dem sie stammen. Die Zwickauer Hütte in den Ötztaler Alpen - von einem einheimischen Wirt betrieben mit über 40 Betten und einem Schlaflager - spiegele die wechselvolle Geschichte Südtirols wider, sagt Sven Dietrich von der Stadtverwaltung Zwickau. 1899 erbaute sie die Zwickauer Sektion des damaligen Alpenvereins. "Der Kontext waren Überlegungen zur Erschließung der Alpen und ein aufkommender Tourismus." Zuerst gehörte sie zum Gebiet von Österreich-Ungarn, nach dem Ersten Weltkrieg zu Italien.

1919 wurde die Zwickauer Sektion enteignet und das Gebäude ging an einen italienischen Alpenverein. Über die Jahrzehnte wurde die Hütte Schauplatz von Partisanenkriegen und Schmuggleraktivitäten. "Es gab Anschläge, sie wurde abgerissen, gesprengt, wieder aufgebaut", erklärt Dietrich. Obwohl das Haus inzwischen Eigentum des Landes Südtirol (Alto Adige) sei, herrschten enge Beziehungen. "Der Wirt hat uns berichtet, dass ungefähr die Hälfte der Gäste immer noch einen Bezug zu Zwickau hat."

Auch Dresden und Plauen haben Hütten

Noch älter als die Zwickauer ist die Dresdner Hütte in den Stubaier Alpen in Österreich, die im nächsten Jahr schon 150. Geburtstag feiert, wie Stephanie Caspar von der Sektion Dresden des DAV berichtet. Auf dem Weg zu dem Gebäude in rund 2.300 Metern Höhe begrüßt ein gelbes Ortsschild mit der Aufschrift "Landeshauptstadt Dresden" die Ankommenden.