EU-Gesetz Sachsen setzt große Hoffnungen in den European Chips Act

Weltweit tobt ein harter Wettbewerb in der Halbleiterindustrie. Obwohl die EU in der Forschung führend ist, drohen die europäischen Firmen bei der Chip-Produktion von Herstellern aus den USA und Asien verdrängt zu werden. Mit einem Chip-Gesetz will die EU-Kommission nun gegensteuern. Sachsens Regionalentwicklungsminister Thomas Schmidt beteiligt sich nächste Woche in Brüssel als Berichterstatter am Gesetzgebungsprozess.