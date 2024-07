Inwieweit sich Popularität in sozialen Medien in Wählerstimmen ummünzen lässt, sei schwer zu sagen, so Anna-Sophie Kümpel, Professorin für Digitale Medien an der TU Dresden: "Selbst wenn eine Partei sehr erfolgreich ist, können wir jetzt nicht sagen, ein Like auf Instagram ist gleich eine Stimme an der Wahlurne. So einfach funktioniert es leider nicht." Likes und Followerzahlen könnten immer nur in Relation zueinander betrachtet werden und allenfalls Auskunft über den relativen Erfolg einer Partei geben, so Kümpel.