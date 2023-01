Aus dem Abwasser lässt sich das Corona-Infektionsgeschehen in der Bevölkerung frühzeitig ablesen. Das haben sächsische Forscher in zweijähriger Arbeit bewiesen, wie das sächsische Wissenschaftsministerium mitteilte. So habe ein Anstieg in den Abwasserwerten schon einige Tage vor Anstieg der diagnostizierten Fallzahlen festgestellt werden können. Besonderheit des sächsischen Projektes war nach Angaben des Wissenschaftsministeriums der Ansatz, durch mehrere Standorte einen großen Teil des Freistaates abzudecken – und dies über einen Zeitraum von zwei Jahren mit mehreren Proben wöchentlich

Im Abwasser lassen sich Infektionskrankheiten wie Corona-Varianten frühzeitig nachweisen. Bildrechte: MDR/Florian Girwert