Grundsätzlich gilt weiterhin, dass positiv getestete Menschen ihre Unterkunft erst wieder verlassen dürfen, wenn sie 48 Stunden lang symptomfrei sind. Zur Symptomfreiheit zählen jedoch der Geruchs- und Geschmacksverlust nicht mit, weil diese häufig über mehrere Wochen lang bestehen können. Die Zeit der sogenannten Absonderung endet frühestens am fünften, spätestens am zehnten Tag. Es muss kein zusätzlicher Test durchgeführt werden, um die Quarantäne zu beenden. Nur Menschen, die in der Pflege oder medizinischen Versorgung arbeiten, brauchen einen negativen Testnachweis, wenn sie innerhalb von zehn Tagen nach Beginn der Absonderung wieder arbeiten wollen.

Umgesetzt werden diese Regeln über Allgemeinverfügungen der Landkreise und kreisfreien Städte.

Nur PCR-Tests fließen in RKI-Statistik ein

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin war auf Nachfrage von MDR SACHSEN verwundert darüber, dass ein PCR-Test künftig keine Pflicht mehr in Sachsen sein soll. In die Corona-Statistik, die das RKI täglich aktualisiert und die die 7-Tage-Inzidenz ergibt, gehen nur Corona-Infektionen ein, die mit einem PCR-Test bestätigt worden sind. Das werde auch international so gehandhabt, damit die Zahlen vergleichbar sind.

"Die Ergebnisse der Antigentests werden wie bisher auch an das zuständige Gesundheitsamt gemeldet. Von da aus werden sie über die Landesuntersuchungsanstalt Sachsen (LUA) auch ans RKI weitergeleitet, da solche Fälle der Falldefinition entsprechen", teilte das Sozialministerium auf MDR-Nachfrage mit. Gleichzeitig gab aber auch das Sozialministerium an, dass in der offiziellen Fallstatistik des RKI nur die Fälle gezählt werden, die mit einem PCR-Test nachgewiesen wurden. Mit anderen Worten: Damit würde die RKI-Statistik nicht mehr das tatsächliche Infektionsgeschehen in Sachsen abbilden.

Viele Bundesländer bereits seit Monaten ohne PCR-Test-Pflicht