Was ist ein Deepfake? Was bedeutet überhaupt das Wort "Deepfake"? Es setzt sich aus zwei Begriffen zusammen. Zum einen aus dem Teil "Deep Learning", was das Lernen von Programmierungen, also künstlicher Intelligenz (KI) beschreibt und zum anderen aus den Wort "Fake". Es werden also die Lernfortschritte der KI genutzt um Bilder oder auch Videos zu fälschen. Das Gesicht von Person A lässt sich so ohne Probleme auf den Körper von Person B setzen. Dabei können die Deepfakes täuschend echt sein – oft kann nicht mehr unterschieden werden, ob eine Aufnahme gefälscht ist oder nicht.