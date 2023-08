Der Chatbot mit künstlicher Intelligenz schnitt sowohl in der Primärversorgung als auch in der Notaufnahme in allen medizinischen Fachbereichen gleich gut ab: Er erreichte eine Diagnose-Genauigkeit von etwa 72 Prozent. Damit würde der Chatbot auf dem Leistungslevel eines Absolventen (beispielsweise eines Assistenzarztes) der medizinischen Fakultät liegen – wobei dies nur eine Einschätzung des Forschungsteams ist und es keine wirklichen Vergleichsdaten dazu gibt. Die dazugehörigen Ergebnisse wurden im Journal of Medical Internet Research veröffentlicht.