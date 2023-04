Die Erstellung dieses Textes hat mich dabei lediglich 5 Sekunden Lebenszeit gekostet. Ich habe "schreibe einen Teaser für einen Artikel über Deepfakes und künstliche Intelligenz", in ein Suchfeld eingegeben und Schwups, da war mein Text. Hätte ich mir von der KI ein 20-minütiges Referat für den Job oder ein Schulreferat gewünscht, hätte ich auch das bekommen – in der gleichen Zeit. Das stellt nicht nur die Welt, die wir kannten, auf den Kopf, sondern uns alle auch vor immense Herausforderungen. Denn wie Chat GPT uns freigiebig verraten hat, kann man mit der KI auch Meinung manipulieren.

Anders sieht es da schon aus, wenn ein gefälschter Klitschko Berlins amtierende Bürgermeisterin Giffey per Video-Anruf kontaktiert, um ihr Informationen zu entlocken oder wenn ein ebenso falscher ukrainischer Präsident Selenskyj die Kapitulation seines Landes verkündet. Beides ist bereits passiert – willkommen in der Matrix.

Auch in Deutschland wird mit KI-Hilfe Politik gemacht. So postet der stellvertretende Chef der AfD-Fraktion im Bundestag, Norbert Kleinwächter, kürzlich ein Foto auf Instagram, auf dem ein aggressiver Mob schreiender Männer mit ausländischem Aussehen abgebildet ist. Darunter prangt der Schriftzug: "Nein zu noch mehr Flüchtlingen!". Die Foto-Fälschung ist bei genauem Hinsehen als solche zu erkennen. So hat zum Beispiel einer der Flüchtlinge sechs Finger, andere haben deformierte Gesichter und Köpfe. Kritikerinnen und Kritiker werfen Kleinwächter gefährliche Meinungsmache vor, weil er etwas zeigt, was so nie stattgefunden hat und damit Stimmungsmache betreibt. Viele finden das demokratiegefährdend.



Kleinwächter reagiert gelassen. Er habe ein KI erstelltes Foto einem echten Foto vorgezogen, weil er keine Persönlichkeitsrechte verletzen wollte und um keine Steuergelder für den Kauf von ähnlichen Motiven zu verbrauchen, so Kleinwächter.