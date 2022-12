Unbekannte haben aus einem Geldschrank in einem als "Haus des Buches" bekannten Gebäude in Dresdens Altstadt etwa 200.000 Euro gestohlen. Wie MDR SACHSEN aus Polizeikreisen erfuhr, waren die Täter zuerst in die Tiefgarage gelangt. Danach überwanden sie nacheinander vier Türen, um in einen Tresorraum im Keller einzudringen. Dort hätten sie einen Stahlschrank aufgebrochen, in dem sich die Schlüssel für die Tresore befanden.