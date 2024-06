Die Entfernung illegaler Graffiti von öffentlichen Gebäuden kommt die sächsische Landeshauptstadt teuer zu stehen. Wie die Stadtverwaltung am Montag mitteilte wurden 2024 diesbezüglich Aufträge in Höhe von 60.000 Euro vergeben. Das sei die Hälfte des Budgets, das der Stadtverwaltung dafür pro Jahr zur Verfügung stehe. Die restlichen 30.000 der insgesamt 150.000 Euro, die der Stadtrat seit dem Doppelhaushalt 2021/2022 jährlich bereitstellt, würden in die Prävention fließen, teilt die Stadtverwaltung weiter mit.