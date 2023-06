Präventionsprojekt So will Freiberg illegale Graffiti in der Stadt verhindern

Ähnlich wie in anderen Städten gibt es auch in Freiberg Probleme mit illegalen Graffiti. Damit diese schnell verschwinden, greift die Stadt Hauseigentümern bereits seit Mai finanziell unter die Arme. Jetzt ist ein weiteres Projekt an den Start gegangen, das Schmierereien in Zukunft verhindern soll. Kinder und Jugendliche spielen dabei eine zentrale Rolle.