Am alten Kornhaus in Meißen hat am Montag die Dachsanierung begonnen. Vor zwei Jahren hatte das historische Gebäude auf dem Burgberg bundesweit für Schlagzeilen gesorgt, weil die AfD das Haus erwerben und zu einem Tagungszentrum ausbauen wollte. Nach jahrelangem Leerstand hatte die ortsansässige Otto-und-Emma-Horn-Stiftung das Gebäude Ende letzten Jahres gekauft und die Reparatur des Dachtragwerks sowie die Dachdeckung beauftragt. Stiftungsverwalter Tom Lauerwald sagte MDR SACHSEN, dass die Arbeiten bis Mai nächsten Jahres dauern würden.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Sebastian Kahnert