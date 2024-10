Bereits am Dienstagvormittag war auf der A14 zwischen Döbeln-Nord und Leisnig in Richtung Leipzig ein Lastwagen im Baustellenbereich liegengeblieben. Laut MDR-Verkehrsdienst hatte sich der Verkehr zwischenzeitlich auf 20 Kilometer gestaut. Autofahrer standen zeitweise mehr als zwei Stunden im Stau. Der kaputte Lastwagen wurde kurz vor Mittag abgeschleppt, meldet der Verkehrsdienst.



Schon am Montag sorgte ein Lkw-Brand für eine zehnstündige Sperrung der A4 in Dresden und stundenlanges Verkehrschaos auf Umleitungsstrecken.