Bis zu 1.000 Stunden leisten Ehrenamtliche in Sachsen pro Jahr für die Gesellschaft. Das hat der Johanniterbund mitgeteilt. Um sich weiterzubilden, würden die Ehrenamtlichen hier oft ihren Urlaub nehmen - Erholen könnten sie sich dabei kaum. Ein Volksantrag, angestoßen durch ein breites Bündnis aus Politik, Gewerkschaften und sozialen Trägern, will das Recht auf Bildungsurlaub gesetzlich verankern. Die dafür notwendigen 40.000 Unterschriften sind nun erreicht.

Wie der Deutsche Gewerkschaftsbund Sachsen (DGB) am Donnerstag bekannt hab, sind für den Volksantrag "5 Tage Bildungszeit für Sachsen" bereits mehr als 50.000 Unterschriften gesammelt worden. "Der Erfolg des breiten Bündnisses ist nun schon in Sichtweite", sagt Burkhard Naumann, Landesvorsitzender der Bildungsgewerkschaft GEW in Sachsen. "Das ist eine Sternstunde für lebenslanges Lernen und demokratische Teilhabe in Sachsen."