In den meisten Bundesländern gibt es den Bildungsurlaub bereits. In der Regel sind das fünf Tage pro Jahr. "Es ist blamabel, dass es nur in Bayern und Sachsen nach wie vor nicht möglich ist, sich für Weiterbildung freistellen zu lassen", erklärte DGB-Landesvize Daniela Kolbe. "Mit unserem Volksantrag werden wir das ändern!"



SPD, Linke und Grüne in Sachsen kämpfen bereits seit Jahren für den Bildungsurlaub, sind aber bisher am Widerstand der CDU gescheitert. Im Koalitionsvertrag blieb es bisher bei einem sogenannten Prüfauftrag. Auch aus der Wirtschaft gibt es Bedenken. Sven Meiselbach von der Vereinigung der Sächsischen Wirtschaft sagte MDR SACHSEN: "Jeden, den wir freistellen, der fehlt uns am Arbeitsplatz. Wir haben dadurch große Lücken. Das sind alles Extrakosten, die wir bewältigen müssen." Für die Unternehmen seien betriebliche Weiterbildungen vorrangig. Das allein reiche nicht, hält Daniela Kolbe dagegen. Im Ehrenamt seien Menschen tätig, die "richtig viel für unsere Gesellschaft tun". Sie trainierten Kinder, löschten Brände - dass sie für die notwendigen Weiterbildungen ihren Urlaub nehmen, "das darf so nicht sein".

Unternehmer Sven Meiselbach ist gegen eine gesetzliche Bildungszeit. Die Mitarbeiter fehlten dann in den Betrieben, warnt er. Bildrechte: Sven Meiselbach