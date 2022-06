Warum ist Freitag immer Fischtag in Kantinen und Restaurant? - In Gaststätten und Kantinen gibt es freitags meistens Fisch. Der Brauch hat christliche Ursprünge: Jesus wurde Karfreitag gekreuzigt. Fortan galt der Freitag als Erinnerung daran, war also ein Bußtag, an dem kein Fleisch verzehrt wurde. Auch Karfreitag essen Christen Fisch.

- Zudem heißt das altgriechische Wort für Fisch "Ichthyo". Die Buchstaben I und Ch erinnern an Jesus Christus. Der Fisch wurde zum Erkennungszeichen für Christen - dafür stehen auch die Fischsymbol-Aufkleber auf manchen Autos heutzutage.

- Rom verbot Katholiken jahrhundertlang, an Freitagen Fleisch zu essen. 1967 lockerte Papst Paul VI. diese Verbotsregeln. Die Bischöfe sollten eigenständig regeln, welcher Verzicht am Abstinenztag Freitag gelten sollte.



Quellen: EKD/katholisch.de