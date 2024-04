Was die Szene selbst gern als Familientreffen beschreibt, hat sich in den den vergangenen 30 Jahren zu einem kulturellen Großereignis entwickelt. Selbst der flüchtige Betrachter, den all die schwarzen Gestalten in Leipzigs Innenstadt daran erinnern, dass schon wieder Pfingsten ist, hat längst verstanden, dass das WGT eine Vielfalt repräsentiert, die man bei vergleichbaren Festivals selten findet. Man sagt mittlerweile leichthin: Dieses Treffen ist mehr als nur Musik. Aber Musik ist der Kern. Fast zweieinhalbtausend Musiker, Künstler, Bands und Ensembles standen seit der ersten Ausgabe 1992 auf den Bühnen Leipzigs.