Die Klage von Gartenbesitzern in Niederwiesa im Kreis Mittelsachsen gegen eine Imkerin hat mit einem Vergleich geendet. Die beteiligten Nachbarn haben sich gütlich geeinigt, sagte eine Sprecherin des Landgerichts in Chemnitz MDR SACHSEN. Demnach verpflichtet sich die Imkerin, ihre Bienenzucht einzuschränken mit nur noch halb so vielen Bienenstöcken: statt zehn nur noch fünf. Im Gegenzug müssten die Nachbarn künftig die Hinterlassenschaften der geschützten Insekten erdulden.