Wer es am Montagvormittag nicht geschafft hat, sich dem Pokal im Leipziger Zoo auf wenige Zentimeter zu nähern, kann das am Montagabend im Leipziger Hauptbahnhof nachholen. Von 19 bis 21 Uhr wird die Trophäe in der Osthalle des Hauptbahnhofes zu sehen sein. Am Dienstag wandert der Pokal dann zurück in den Zoo. Von 9 bis 15:30 Uhr darf er erneut nicht nur von Fußballfans fotografiert werden. Dazu wird es jede Menge Informationen zum Fan-Fest auf dem Augustusplatz geben. Am Nachmittag werden dann unter anderem auch der Turnierdirektor der UEFA EURO 2024, Philipp Lahm, sowie Teilnehmern der Bürgermeister-EM den Pokal der Fußball-Europameisterschaft im Zoo besuchen.



Die Bürgermeister tragen ihre Europameisterschaft bereits aus. Bis Donnerstag treten in der Sportschule Egidius Braun in Leipzig insgesamt 16 Teams mit rund 400 Rathauschefs gegeneinander an. Darunter sind Stadtoberhäupter aus Italien und der Ukraine. In der deutschen Auswahl sind mit den Bürgermeistern von Thalheim und Sebnitz auch zwei aus Sachsen mit am Start. Es ist die vierte Europameisterschaft der fußballbegeisterten Stadtoberhäupter.