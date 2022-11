Schätzungsweise rund 2.000 Demonstrierende in Chemnitz.

Elf Kundgebungen und Protestversammlungen in Leipzig angemeldet, Fackeln untersagt.

Mit Sitzblockaden gegen Energie-Politik-Gegner und rechte Gruppierungen.

Chemnitz: breites Themenspektrum des Unmuts

In Chemnitz hatten am Montagabend die rechtsextreme Splitterpartei "Freie Sachsen" zur Demo in der Innenstadt aufgerufen. Einer der Redner zum Auftakt war der rechtsextreme Ex-Funktionär Andreas Kalbitz, dem die AfD vor zwei die Mitgliedschaft entzogen hatte. Die Zeitung "Freie Presse" berichtete am Abend, dass sich "an dem von Trommlern angeführten Protestzug über die Straße der Nationen, die Brücken-, Bahnhof- und Theaterstraße schätzungsweise rund 2.000 Menschen beteiligt" hätten.

Die Protestierenden deckten ein vielfältiges Themenspekturm ab: Sie sprachen der Bundespolitik die Existenzberechtigung ab, verlangten der Rücktritt der Regierung, die Abschaffung aller Corona- Maßnahmen, demonstrierten für Frieden und gegen den Krieg in der Ukraine, gegen den Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk, gegen die Energiepolitik, gegen hohe Energiepreise und Inflation.

Leipzig: Gegenprotest-Gruppen blockieren Aufzug über den Ring

In Leipzig hatten sich am Abend laut Polizei 1.300 Teilnehmer versammelt, die gegen die Energiepolitik der Bundesregierung sind. Ursprünglich waren bei der Versammlungsbehörde der Stadt 3.000 Teilnehmende angemeldet worden. Eine weitere Gruppe wollte mit Fackeln laufen, was die Ordnungsbehörde vorher untersagte. Auf mitgeführten Bannern wurde die Schuld am russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine den USA gegeben, "Ami go home" war u.a. lesen, ebenso Kritik an der deutschen Ukraine- und Energiepolitik, einige sprachen sich für Friedensverhandlungen mit Russland aus und verlangten niedrigere Energiepreise.