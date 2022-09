Die Fahndungsliste ist Teil der neuen Europol-Kampagne: "Most Wanted 2022: Game over, you can bring them down" (Deutsch: Die Meistgesuchten 2022: Das Spiel ist aus, du kannst sie fassen). Damit will Europol die Bevölkerung in der Europäischen Union auf die meistgesuchten mutmaßlichen Straftäter aufmerksam machen. Seit Mittwoch steht auch ein in Sachsen verurteilter Schwerstkrimineller auf der Europol-Liste der Meistgesuchten für das Jahr 2022.