Platz zwei ging an den Radebeuler Fotografen Matthias Schumann für eine Drohnenaufnahme. Sie zeigt Brandermittler und verkohltes Gebälk in der durch Brandstiftung zerstörten Kirche von Großröhrsdorf. Den dritten Platz errang Tim Wagner, dessen Bild "Licht im Kessel" ein Ereignis des vergangenen Jahres in Sachsen zeigt: vermummte Demonstranten, die am "Tag X" Anfang Juni 2023 in Leipzig gegen die Verhaftung der Linksextremistin Lina E. protestieren - und bis zu elf Stunden im Polizeikessel ausharren mussten.