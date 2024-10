Für ein Einfamilienhaus mit einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden entspräche das durchschnittlich Mehrkosten von rund 103 Euro brutto. Der Gaspreis für einen Privathaushalt insgesamt könnte so um rund fünf Prozent steigen - obwohl Gas im Einkauf schon längere Zeit günstiger ist. Wie wird das Sachsen betreffen?

Privat- und Kleingewerbekunden, die ihr Gas von Sachsenenergie beziehen, sollen 2025 nicht mehr bezahlen als derzeit - auch wenn die Gasnetzentgelte steigen. Das kündigte der Vorstandsvorsitzende Frank Brinkmann in einer Mitteilung am Mittwoch an. "Alle unsere Privat- und Kleingewerbekunden können sich darauf verlassen, dass ihre Gaspreise über den Winter hinweg stabil bleiben. Wir federn alle Mehrkosten ab."