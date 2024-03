Seit einigen Monaten sinken die Gaspreise in Deutschland. Energiemarkt-Experte Andreas Schröder sagt, dass sich die explosionsartige Entwicklung der letzten Jahre gerade wieder normalisiert. "Wir kommen wieder in einen Preisbereich zurück, den wir aus alten Zeiten kennen, der auch fundamental erklärbar ist, etwa durch Produktionskosten, Lieferkettenkosten, etc. Die Preise sind eben so stark gesunken, weil wir einen milden Winter hatten und weil wir sehr volle Gasspeicherkapazitäten haben. Und weil wir nun auch über Flüssiggas-Terminals verfügen, die uns in einer Notsituation also auch helfen."