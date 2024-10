Die Netzbetreiber verlangen die Gebühr – das Netzentgelt – von allen Stromanbietern, die sich in ihrem Netz tummeln und die reichen diese Kosten an die Verbraucher weiter. Wie viel Netzentgelt man zahlen muss, hänge also nicht vom Stromanbieter ab, erklärt Dennis Schneiderheinze von der Verbraucherzentrale Sachsen. Es hänge vom Wohnort ab: "Denn davon ist abhängig, welcher Netzbetreiber für sie zuständig ist. Ihren Stromvertrag haben Sie sowieso mit irgendeinem Stromanbieter. Der muss aber immer das Netz nutzen, an dem Sie wohnen."