Verbraucher in Thüringen müssen im kommenden Jahr mit leicht steigenden Gaspreisen rechnen. Wie ein Sprecher der Thüringer Energie AG (Teag) am Montag sagte, werden die Entgelte für die Gasnetze erhöht. Ein Grund dafür seien die verkürzten Abschreibungsfristen für die Netze. Sie seien auf 20 Jahre bis 2045 reduziert worden. Das könne letztlich auch die Gaspreise verteuern.

Laut Teag ist aber noch unklar, wie stark die Gaspreise steigen. Dazu laufen in dem Unternehmen noch die Berechnungen. Das Plus werde allerdings moderat ausfallen. Außerdem könnten die Preisveränderungen regional unterschiedlich ausfallen. Laut Bundesnetzagentur machen die Netzentgelte derzeit gut zehn Prozent des Gaspreises aus.

Die Teag ist bei den Gaspreisen in doppelter Hinsicht ein wichtiger Akteur. Einerseits betreibt sie selbst Gasnetze. Als Anbieter dieser Infrastruktur verlangt sie von den Gaslieferanten, die die Endkunden mit Gas versorgen, Netzgebühren. Andererseits beliefert sie auch selbst in Gebieten, in denen sie keine Gasleitungen hat, Haushalte und Unternehmen mit Gas. Dort muss die Teag die Netze anderer Unternehmen nutzen.

Eines der Unternehmen, die die Teag zu ihren Kunden zählt, ist die Ohra Energie GmbH mit Sitz in Fröttstädt im Kreis Gotha. Sie muss im kommenden Jahr nach eigenen Angaben die Netznutzungsentgelte um 20 Prozent erhöhen. Für einen Familienhaushalt mit einem Gasverbrauch von 20.000 Kilowattstunden macht das laut Ohra Energie rund 70 Euro pro Jahr aus. Ob andere Anbieter, die das Netz von Ohra Energie nutzen, dieses Plus letztlich an die Kunden weitergeben und in welcher Höhe, sei aber noch unklar, so ein Sprecher der Ohra Energie.