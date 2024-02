In Sachsen will die neue Partei im Juni auch bei der Kommunalwahl und Anfang September bei der Landtagswahl antreten. Dem BSW werden im Freistaat Chancen eingeräumt, in den Landtag einzuziehen. In Umfragen rangiert die Partei derzeit bei etwa acht Prozent. Als Bundespartei hatte sich das BSW bereits im Januar formiert.