Die neue Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) gründet am Sonnabend in Sachsen ihren ersten Landesverband. Sahra Wagenknecht bestätigte dies auf Nachfrage. Der Gründungsparteitag findet in Chemnitz mit der Co-Bundesvorsitzenden Amira Mohamed Ali statt. Damit würden die Weichen für den Antritt zu sächsischen Landtagswahl gestellt. "Gerade im Osten ist der Wunsch nach Veränderung besonders stark", sagte Wagenknecht. Zuerst hatte das Magazin "Stern" berichtet.