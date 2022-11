In Sachsen war es in diesem Herbst so kalt wie in keinem anderen Bundesland in Deutschland. Zu dieser Einschätzung kommt der Deutsche Wetterdienst (DWD) nach einer ersten Auswertung der Ergebnisse seiner Messstationen. Allerdings waren auch diese niedrigen Temperaturen laut DWD im langjährigen Vergleich deutlich zu mild. Durchschnittlich lagen die Temperaturen den Angaben zufolge zwischen September und November in Sachsen bei 10 Grad und damit 1,3 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990.