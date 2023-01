Was sind eigentlich Lastenräder? Lastenräder gibt es mit zwei oder drei Rädern. Mit Fußantrieb, als E-Bike oder mit Solarantrieb, mit einer Transportmöglichkeit vorne, hinten oder in der Mitte. Die Versionen nennen sich dann "Christiana", "Long John" und "Long Tail". Manche haben sogar ein Dach. Kinder lassen sich darin sehr gut transportieren oder der größere Einkauf. Inzwischen nutzen auch Lieferdienste sowie mittlere und kleinere Unternehmen Lastenräder.

Insgesamt wurden im Jahr 2022 Zuschüsse in Höhe von rund 578.000 Euro beantragt – das sind etwa 5,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Damals waren 300 Förderanträge für 386 Lastenräder eingegangen. "Die noch einmal gestiegene Zahl der Fördermittelanträge zeigt den hohen Bedarf an diesen umweltfreundlichen Verkehrsmitteln", so Verkehrsminister Martin Dulig am Freitag mit.