Drei Initiativen aus Borna, Großenhain und Königstein sind mit dem sächsischen Integrationpreis für das Jahr 2023 ausgezeichnet worden. Der Verein Bienvenue aus Borna unterstützt ausländische Fachkräfte und ihre Familien bei der Integration in ihr neues Umfeld. Ebenfalls ausgezeichnet wurde die "Werkstatt 26" in Königstein in der Sächsischen Schweiz. Der soziale und kulturelle Treffpunkt ermögliche es Geflüchteten, sich in der Gemeinschaft zu engagieren und anderen aktiv zu helfen.