In den Gefängnissen in Sachsen werden ab sofort sechs neue elektrobetriebene Gefangenentransporter eingesetzt. Wie das Justizministerium mitteilte, haben die E-Fahrzeuge eine Reichweite von rund 350 bis 490 Kilometern. Sie sollen in den Justizvollzugsanstalten (JVA) Bautzen, Dresden, Leipzig, Zeithain und der Jugendstrafvollzugsanstalt Regis-Breitingen eingesetzt werden. Neue Ladestationen seien in den Gefängnissen installiert worden.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Robert Michael