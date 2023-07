Die Stadt Plauen steht zukünftig komplett unter Strom – zumindest was den öffentlichen Personennahverkehr betrifft. Nachdem die Straßenbahn schon seit 130 Jahren elektrisch betrieben ihre Kreise durch die Spitzenstadt zieht, sollen demnächst auch elektrische Stadtbusse in Plauen fahren.

Karsten Treiber, der Chef der Plauener Straßenbahn, ist zuversichtlich, dass ab 2025 der gesamte Nahverkehr in der Spitzenstadt auf E-Antrieb umgestellt ist. Bildrechte: MDR/Bernd Schädlich

Vorangetrieben hätten das auch geänderte Fördermöglichkeiten, sagt Straßenbahngeschäftsführer Karsten Treiber. "Dieselbusse werden nicht mehr gefördert. So ist die Idee entstanden. Und hier im Betriebshof haben wir eine Leitung mit zehn 10 Kilovolt." Strom zum Laden sei also da. Zudem gebe es Fördermittel für die Umstellung auf Elektrobusse. "So ist die Idee entstanden, bis 2025 den Stadtverkehr in Plauen vollständig zu elektrifizieren."