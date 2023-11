Auf andere Produkte umzuschwenken, sei nicht möglich gewesen, sagt Hinke. "Wenn Sie so auf etwas hundertprozentig ausgerichtet sind und das bricht weg, dann ist das eben so. Da gibt es keine Alternative. Im Prinzip müsste man das komplette Produktionsprofil umstellen." Dazu kommt der Umstand, dass durch das absehbare Verbrenner-Aus die Nachfrage nach entsprechenden Motoren- und Getriebeteilen weiter sinken wird. Aber der Wandel hin zur E-Mobilität ist nicht das einzige Problem. Und Sumitomo ist auch nicht der einzige Verlierer.

Einige Zulieferer in der Region haben Probleme, bereits dichtgemacht oder das in nächster Zeit vor. GKN in Mosel, Marelli in Brotterode, Lear in Eisenach oder Magna in Roitzsch - sie alle werden schließen. Und sie alle schließen aus unterschiedlichen Gründen. Mal wechselt die Produktion ins Ausland, mal produziert die Konkurrenz günstiger, mal fehlen die Anschlussaufträge.