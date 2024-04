In Zukunft mit weniger Menschen mehr Arbeit bewältigen – trotz dieser herausfordernden Zukunftsperspektive, zeigt sich Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) verhalten optimistisch. Zwar werde man in den kommenden zehn Jahren im Freistaat 400.000 Menschen weniger auf dem Arbeitsmarkt haben, doch technische Lösungen könnten Abhilfe schaffen.

Und die Chancen dafür stehen gar nicht einmal so schlecht. Die Untersuchung der Digitalagentur Sachsen zum Status Quo bei der KI hat selbst für Studienleiter Christian Papsdorf noch überraschende Befunde gebracht. Die Breite aber auch Tiefe der sächsischen KI-Landschaft habe ihn überrascht. "Wir wussten bisher nicht, welche KI-Studiengänge und welche Inhalte wir haben. Und wir wussten auch nicht, was wir für Unternehmen haben. Bekannt sind ja immer nur die Leuchttürme."

Knapp 200 KI-Unternehmen sind es aktuell im Freistaat. Dazu rund 160 Professuren, 48 Studiengänge, zahlreiche außeruniversitäre Forschungseinrichtungen und 18 Netzwerke zum Thema KI. Kein Grund euphorisch zu werden, betont Minister Martin Dulig bei der Vorstellung der Ergebnisse, aber doch ein ganz guter Befund. Ausgangsbasis sei die "exzellente Forschungslandschaft" in Sachsen. Und so finden sich die meisten KI-Unternehmen dann auch in den Universitätsstädten Dresden, Leipzig und Chemnitz.

Dresden hat sich im Freistaat zu einem regelrechten Hot-Spot für KI-Unternehmen entwickelt. 43 Prozent der sächsischen KI-Betriebe sitzen in der Landeshauptstadt.

Komplett überflüssig werden Gerichtsmediziner damit nicht. Sie bekommen lediglich ein Werkzeug an die Hand, mit dem sie die vorhandene Menge an Gewebeproben und Daten besser und schneller verarbeiten können. Davon profitieren nicht zuletzt Patientinnen und Patienten, die so zügig eine passende Therapie bekommen.

Bei den wenigsten Berufen werde die Tätigkeit komplett automatisierbar sein, schätzt die Arbeitsmarktforscherin Andrea Hammermann.

Bei den wenigsten Berufen werde die Tätigkeit komplett automatisierbar sein, schätzt die Arbeitsmarktforscherin Andrea Hammermann.

Künstliche Intelligenz wird die Arbeitswelt verändern. Dass sie Fachpersonal überflüssig machen wird, davon geht Andrea Hammermann vom Institut der Deutschen Wirtschaft aber nicht aus.

Die Ökonomin arbeitet am Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) in Köln und hat im vergangenen Herbst mit anderen eine Untersuchung zu KI und Arbeitsmarkt veröffentlicht. Darin kommen die Forschenden zu dem Schluss, dass es keinen belastbaren Zusammenhang zwischen dem Einsatz von KI und der Zahl der Mitarbeitenden gibt. "Das bedeutet aber nicht, dass sich der Beruf an sich gar nicht verändert", so Hammermann im Gespräch mit MDR AKTUELL. Wenn etwa der Großteil eines Jobs in der Wartung von Industrieanlagen bestand, dann könne das von KI unterstützt oder sogar ganz abgenommen werden.



Das passiert zum Beispiel gerade in Werken der Chip-Industrie. Das Startup "Coderitter" aus Dresden arbeitet mit dem Chip-Riesen Global Foundries zusammen. "Coderitter" hat sich auf die Schnittstelle von KI und dem sogenannten Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) spezialisiert. Das IoT verbindet physische Objekte über Sensoren und Software miteinander. Für die Chip-Fabrik hat das Startup eine KI entwickelt, die dabei hilft sogenannte produktionskritische Reinstwasserventile zu Überwachen. Ventile also, die nur mit Wasser arbeiten können, das sauberer ist als Leitungswasser. Ohne das Reinstwasser und ohne die Spezialventile würde die Chip-Produktion stillstehen. Und genau das will Global Foundries verhindern, erklärt "Coderitter"-Co-Gründerin Fatlinda Nikqi.

Bisher seien die Reinstwasserventile von erfahrenen Mitarbeitern überwacht worden, die durch das Hören auf Störgeräusche frühzeitig Fehler erkennen konnten, so Nikqi. Diese Methode sei jedoch anfällig für menschliche Fehler, ineffizient und setze ein tiefes, oft schwer zu übertragenes Erfahrungswissen voraus. "Angesichts eines zunehmenden Fachkräftemangels und des hohen Produktionsdrucks, mit einer notwendigen Auslastung von 92 Prozent zur Sicherstellung der Profitabilität, wird eine zuverlässigere Lösung benötigt." Und diese Lösung lieferte "Coderitter" dem Halbleiterproduzenten.

Tätigkeitsprofile würden sich so einfach verändern, sagt Arbeitsmarktforscherin Andrea Hammermann. Die "Tätigkeit passt sich einfach den technologischen Möglichkeiten an". Das Erfreuliche sei, so Hammermann weiter, dass KI und auch andere Digitalisierungstechnologien Routinearbeiten abnehmen könnten, die ohnehin nicht sonderlich produktiv seien.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd An diesem Punkt setzt zum Beispiel das Projekt PAL an. PAL steht für "Perspektive, Arbeit, Lausitz". Es wird gefördert vom Bundesbildungsministerium. Beteiligt sind u. a. die TU Dresden, die Hochschule Mittweida und die Westsächsische Hochschule Zwickau. Das Projekt begleitet die Einführung datenbasierter Assistenzsysteme in Unternehmen der Lausitz. Der Mensch steht hier im Mittelpunkt, KI soll vor allem Unterstützung bieten. Etwa bei Montagearbeiten, bei Entscheidungsprozessen in der Fertigung und bei der Transportlogistik. Ein weiterer Punkt: das Vermeiden monotoner Tätigkeiten, etwa Schweißen oder Graten – schwere Arbeiten, die kaum noch jemand machen möchte, erklärt Projektmanagerin Carolin Böhme. Sie erzählt auch von Tests in Feuerwehrleitstellen, wo eine KI Stress und Müdigkeit der Mitarbeitenden erkennt und zu Bildschirmpausen animiert.

Damit der KI-Transformationsprozess im Dienste des Menschen und nicht an ihm vorbei passiert, hat Sachsen – auch hier als erstes Bundesland – den Weg geebnet für einen "Beirat für digitale Ethik". Auf Anfrage teilt das sächsische Justizministerium, das die Federführung hat, mit, dass der Beirat in der zweiten Jahreshälfte einberufen werden soll – und zwar für die kommende Legislaturperiode 2024 bis 2029. Derzeit laufe noch ein Berufungsverfahren.