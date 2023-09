Die sächsischen Kommunen wollen ohne besondere Energieeinsparungen durch den Winter kommen. Weder seien abgesenkte Zimmertemperaturen in Büroräumen, noch kälteres Wasser in öffentlichen Schwimmbädern geplant, hieß es auf Nachfrage der Deutschen Presseagentur. Die Gasspeicher seien schon gut gefüllt. Zudem sei in den vergangenen Monaten in eine effizientere Technik investiert worden.