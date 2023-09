Mit den Ergebnissen setze sich der Trend der vergangenen Jahre fort: Seit 2019 sei der Bedarf in jedem Jahr gesunken, wenn auch nicht so stark wie 2022.

Bei den Ergebnissen ist den Studien-Autoren zufolge zu berücksichtigen, dass der russische Angriffskrieg in der Ukraine, in dessen Folge die Energiepreise nach oben schnellten, am 24. Februar 2022 begann. Die Menschen in Deutschland hätten sich erst zum Jahresende verstärkt darum bemüht, Gas, Öl und Strom zu sparen. Damals drohte eine Gasknappheit, weil über die Pipelines aus Russland kein Gas mehr nach Deutschland kam.