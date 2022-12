Die Altavo GmbH ist wiederum eine Ausgründung zweier Forschungsgruppen der TU Dresden. Das fünfköpfige Team arbeitet an einer Technologie, die mithilfe von KI-Algorithmen und Radarsensorik natürlich klingende Stimmen erzeugen soll. Dadurch sollen Menschen, die ihr Stimme beispielsweise durch Kehlkopfkrebs verloren haben, wieder besser am Leben teilnehmen können.

Seit 2020 versuchen sie mit zwei weiteren Mitstreitern die Handy-App "FirstAED" auf den Markt zu bringen. Damit werden registrierte Ersthelfer alarmiert, wenn in der Nähe ein Notruf über einen Herz-Kreislaufstillstand eingeht. Ein Krankenwagen braucht zu lange, bis er beim Patienten ist, erzählt Fritzsche. "Das Ziel ist es, unseren Nachbarn zu retten, der umfällt. Ich will das nicht erst erfahren, wenn der Rettungsdienst draußen steht. Ich will alarmiert werden, wenn es passiert."

In anderen Teilen Deutschlands gibt es bereits ähnliche Apps. Auch in Ostsachsen geht so eine Anwendung bald an den Start. Für die Region Dresden, Sächsische Schweiz und Osterzgebirge fehlt aber noch entsprechende Software.