Flüchtlinge statt Senioren: Einwohner von Thekla enttäuscht über Umnutzung eines neues Gebäudekomplexes in ihrer Nachbarschaft.

Geplante Demo wurde kurzfristig abgesagt.

Die Stadt Leipzig verweist auf eine öffentliche Versammlung am 7. August.

"Es war anders geplant. Die Stadt hat uns betrogen. Sie hat uns nicht früh genug abgeholt. Sie hat es vor der Wahl entschieden - und nach der Wahl bekannt gegeben", sagt ein Nachbar MDR SACHSEN. Die Stimmung im Stadtteil Thekla im Nordosten von Leipzig nahe der Autobahn 14 ist angespannt. Manche Bewohner machen sich Sorgen: umrei neue, weiße Häuser. Die sollten ursprünglich für Senioren Heim und Räume für betreutes Wohnen beherbergen. Und dann war von einer Flüchtlingsunterkunft die Rede. Bereits im August sollten dort Menschen einziehen.

Über 2.750 Menschen haben Petition unterschrieben

Dann wurde auf eines der Gebäude ein Brandanschlag verübt. Auch verfassungsfeindliche Symbole tauchten dort auf. Der Täter soll nach Polizeiangaben ein 24 Jahre alter Mann aus der Nachbarschaft sein. Die gesamte Situation beunruhigt die Menschen in Thekla. Eine Petition setzt sich für das Seniorenheim ein. Mehr als 2.750 Menschen haben bislang unterschrieben (Stand: 26.07.24, 16 Uhr). Bildrechte: Christian Kerber/MDR

Hört man sich im Thekla um, dann herrscht über eines Einigkeit: Die Kommunikation der Stadt Leipzig über die geänderte Nutzung seik schlecht. Irgendwann habe es Gerüchte gegeben. Zwei Anwohner berichten vom Amtsblatt, in dem sie darüber lasen. Damit sei die Information offiziell gewesen. So fühlten sich viele überrumpelt und vor vollendete Tatsachen gestellt.

Eine Bürgersprechstunde wäre schön gewesen. Anwohnerin in Leipzig-Thekla

Stadt Leipzig: Eigentümer entscheidet über die Nutzung

"Es wäre gut gewesen, wenn das nicht hinter dem Rücken passiert wäre", sagt einer, der aus einem Bus aussteigt. Eine Rentnerin fragt sich, warum der Betreiber abgesprungen ist und warum ie Gebäude in ihren Augen "zweckentfremdet" wurden? Gegenüber MDR SACHSEN äußerte sich die Stadt Leipzig, dass ihr darüber keine Erkenntnis vorliegen würde: "Über die Nutzung der Immobilie entscheidet die Eigentümerin bzw. der Eigentümer." Eine Handhabe bestehe dort nicht. Sie selbst habe auch in Bezug auf Pflegeinrichtungen oder Seniorenwohnen weder "Planungs- noch Entscheidungskompetenz".

"Eine Bürgersprechstunde wäre schön gewesen", sagt eine Frau, die gerade an einer Bushaltestelle vor einem der drei Gebäude wartet. Die Neubauten stehen umzäunt ein etwas eingezwängt an der Abzweigung einer Hauptstraße. Die Außenanlagen sehen noch ungepflegt aus. Bildrechte: Christian Kerber/MDR

Thekla: 57,2 Prozent der Einwohner über 65

Zwei Seniorinnen (70/81 Jahre alt) hätte sich über ein Heim für ihr Alter gefreut. Nach Angaben der Stadt Leipzig waren im Jahr 2023 57,2 Prozent der Einwohner 65 Jahre und älter. Der Stadtteil mit rund 6.000 Einwohnern sei wie ein kleines Dorf. Jeder kenne jeden, viele würden bleiben, sagen die beiden Rentnerinnen. Viele seien schon seit DDR-Zeiten in Thekla, berichtet einer, der einst ebenfalls als Flüchtling kam.

Anwohner nach Brandanschlag in Sorge

Der Gebäudekomplex an der Tauchaer Straße 100 stand bereits Mitte Juli 2024 im Fokus, als ein Brandanschlag verübt wurde. Der Täter ist nach Polizeiangaben 24-jähriger Theklaer. Er soll auch verfassungsfeindliche Zeichen und Schriftzüge wie "Not Welcome" auf Häuserwände platziert haben. Nun befürchten Anwohner, dass sich die Ecke zu einem Pulverfass entwickeln könnte: "Das müssen ja nicht unbedingt Ausländer sein. Jetzt kamen ja schon irgendwelche rechten Idioten und machten Feuer. Da haben wir hier ständig Stress", sagt ein Mann. Bildrechte: Christian Kerber/MDR

Platz für 120 Geflüchtete

Die Stadt Leipzig schreibt, dass die Liegenschaft "vom Eigentümer zur Anmietung für die Unterbringung Geflüchteter" angeboten worden sei. Die Kommune suche Objekte, um Geflüchtete nicht in Notunterkünften unterbringen zu müssen. Dieses Angebot sei nach Prüfung "in der Dienstberatung des Oberbürgermeisters" angenommen worden. 120 Flüchtlinge sollen in unterschiedlich großen Wohngruppen dort unterkommen. Ein Mietvertrag über zehn Jahre sollte abgeschlossen werden.

Am Freitag wurde via "Leipziger Volkszeitung" bekannt, dass der Mietvertrag vorerst nicht in Kraft tritt, weil nun doch eine Änderung der Baugenehmigung erforderlich sei. Die Stadt hat nun den September als Mietbeginn im Blick. Sie schreibt von 87 Prozent Auslastung bei ihren Flüchtlingsunterkünften.

"Man weiß ja nicht, wer reinkommt"

Die Protestierenden in Thekla weisen Vorwürfe zurück, sie würden Senioren gegen Migranten ausspielen wollen. 2023 betrug der Anteil der Migranten laut Stadt 13,9 Prozent, dazu kommen 10,8 Prozent Ausländer. Unter denen gäbe es viele Familien. Man käme gut mit Ausländern zurecht, es sei weitgehend ruhig. Die 71-Jährige Rentnerin sagt: "Sie sind anständig, sind im Kindergarten und im Neubaugebiet. Sie integrieren ja auch unsere Rentner."

Eine Angestellte hat nach einem Fahrrad-Diebstahl Migranten im Verdacht. Eine Frau ist sauer über den Lärm in ihrem Plattenbau. Ein andere Frau dagegen kommt ins Schwärmen und freut sich über das rücksichtsvolle Miteinander am nahen Baggersee: "Abends ist da alles wieder sauber." Ein Mann befürchtet dagegen: "Man weiß ja nicht, wer hier reinkommt. Wenn es Familien sind, da hat ja keiner etwas dagegen."

Demo für Samstag kurzfristig abgesagt

Eine für den heutigen Samstag vorgesehene Demo in Thekla wurde vom Anmelder Philip Weber am Freitag kurzfristig abgesagt. Er begründet die Absage mit "organisatorischen und technischen Problemen sowie verschiedener Auflagen der Versammlungsbehörde". Einer der für Samstag vorgesehenen Redner, der Landtagsabgeordnete Holger Gasse (CDU), kündigt sein Kommen dennoch an. Er wolle sich einen Überblick verschaffen. Auch die AfD wolle nach Thekla kommen.

Stadt verweist auf Versammlung am 7. August in Schönefeld

Die Stadt wird zur Demo keinen Ansprechpartner schicken. Sie verweist auf eine öffentliche Sitzung des Stadtbezirksbeirates Nordost am 7. August 2024 (18 Uhr) in der Gedächtniskirche Schönefeld. Dort könnten die Bürger ihre Sorgen und Anmerkungen bei den Zuständigen loswerden. Nach der Demo-Absage rief Weber dazu auf, am 7. August in die Gedächtniskirche zu kommen.