Diese Gründe nennt auch Sachsens Sozialministerium: Nachholeffekte nach Corona und Impflücken bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Denn die Anteile nach Altersgruppen der Erkrankungsfälle 2024 in Sachsen zeigten, dass in diesem Jahr viele Schüler und junge Erwachsene erkranken und weniger die ansonsten deutlich mehr betroffenen Kleinkinder.

Allerdings lassen sich Rückschlüsse aus Daten von Kita-Kindern und Schülern ziehen. "Die Impfraten der Kinder in Sachsen, deren Impfausweis bei der Schuleingangsuntersuchung in Sachsen vorgelegt wurde, haben in den letzten Jahren bedauerlicherweise stetig abgenommen. Die erhobenen Durchimpfungsraten bei Kindern im 4. Lebensjahr in Kindertagesstätten sind ebenfalls kontinuierlich gesunken", informiert das Sozialministerium. Und: "Die Durchimpfungsraten bei den Schülern der 6. Klassen in Sachsen waren schon immer nicht gut und haben sich ebenfalls in den letzten beiden Jahren noch deutlich verschlechtert."